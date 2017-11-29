Каждый пятый биткоин утерян навсегда
Согласно исследованию фирмы Chainalysis, которая занимается анализом блокчейна биткоина, от 2,78 млн до 3,79 млн биткоинов уже утеряно навсегда.
Об этом пишет Ain.ua.
Эти данные означают, что от 17% до 23% добытых на данный момент биткоинов исчезли. Больше всего биткоинов (2,55 млн) было утеряно из-за выведения их из обращения.
Это те монеты, которые были добыты 2-7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым "холдерам".
Chainalysis также утверждает, что более 1 млн биткоинов, которые были связаны с предположительным создателем криптовалюты Сатоши Накамото, также исчезли навсегда.
Fortune отмечает, что исследование Chainalysis, в отличие от других предположений об утерянных биткоинах, очень важно, поскольку основано на подробном эмпирическом анализе блокчейна, где записываются все транзакции биткоинов.
Напомним, во вторник цена на криптовалюту побила очередной рекорд и превысила отметку 10 тысяч долларов.