Официальный курс: гривня перешла к снижению

Официальный курс гривни к доллару снизился на 4 копейки, Национальный банк установил его на 29 ноября на уровне 26,87 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,94 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6004 гривни.

Напомним, 28 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,90-26,93 гривнии за доллар.

Экономическая правда