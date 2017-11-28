В Украине может появиться скоростная евроколея Киев-Одесса

Между Киевом и Одессой могут построить скоростную железную дорогу с колеей европейского стандарта за 800 миллионов евро.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сегодня, 28 ноября, передает Укрінформ.

"Скоростной путь по евроколее мы хотим осуществить на отрезке Киев-Одесса. Базовая цена, от которой мы отталкиваемся - 30 млн гривен за один километр с электрификацией. Грубо говоря, 1 млн евро. В Польше все полностью с электрификацией стоит до 3 млн евро. У нас есть дорога, которая соединяет Киев и Одессу. Вдоль нее есть государственная земля", - сказал министр.

"Конечно, там есть перепады высот, и надо будет идти эстакадами. Если средняя стоимость километра 1-2 млн, то исходя из протяженности пути получится 500-800 млн евро. Сами поезда - это дополнительно еще 20-30 млн евро. Сейчас пассажирский поезд можно приобрести за 10 млн евро. Согласно 3-4 поезда обеспечат дневную езду ", - добавил Омелян.

Кроме пассажирского, изучается возможность запуска по евроколеи грузового сообщения.

"Мы работаем над тем, чтобы это было также грузовое сообщение. Мы договорились с ЕБРР о подготовке pre-stability study, и уже с этим будем ходить по инвесторам. Это может быть две модели: частно-государственное партнерство Укрзализныци с инвестором и эксплуатация евроколеи и вагонов на паритетных началах. Или полностью параллельная частная железнодорожная компания на 99 лет", - пояснил чиновник.

Цена на билет скоростного поезда может составить 500-700 гривен.