Спрос на электромобили в Украине вырос на 227%

Спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос на 227 процентов.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

За десять месяцев текущего года в Украине было реализовано 2225 электромобилей.

В структуре первичного рынка электрокаров наибольшую долю охватывают машины, бывшие в эксплуатации - 86%, годом ранее их доля составляла 42 процента.

Чаще всего электромобили покупали жители Киева. С января по октябрь 528 электромобилей получили киевские номера.

На втором месте Харьковская область - 406 авто. Замыкает тройку лидеров по количеству зарегистрированных в этом году экомобилей Одесская область - 405 электромобилей.

Самым популярным автомобилем в украинском остается Nissan Leaf - 1855 автомобилистов. Следующей по популярности моделью стала BMW i3 - 79 авто. На третьем месте Tesla Model S - 56 электромобилей.

Также в ТОП-5 вошли Ford Focus (54 авто) и Fiat 500 (30 авто).

Напомним, продажи электромобилей в мире выросли на 63%.