Фонд начал расследование вывода активов из банка "Богуслав"

Фонд гарантирования проводит расследование вывода активов из банка "Богуслав" накануне банкротства.

Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин, передает Finclub.

"Сейчас мы проводим расследование. Банк накануне введения временной администрации дробил депозиты и выводил активы. Речь идет об ОВГЗ", - сказал Ворушилин.

В Фонде заявили, что в результате дробления депозитов общая нагрузка на Фонд по выплатам гарантированных сумм увеличилась на 15-20%.

Как сообщала Экономическая правда, из банка "Богуслав" была выведена часть активов до введения временной администрации.

Банк имел в портфеле высоколиквидные активы в виде ОВГЗ на сумму более 200 млн грн - это около 75% от общего объема высоколиквидных активов в портфеле.

С 29 сентября по 2 октября, перед введением временной администрации, банк заключил ряд соглашений для обеспечения выполнения своих обязательств приблизительно на такую ​​же сумму.

Кроме того, в течение сентября-октября наблюдалась тенденция к дроблению депозитов.

Сумма вкладов физических лиц уменьшилась примерно на 10% (около 30 млн грн), а вот сумма возможного возмещения Фондом гарантирования по вкладам физических лиц выросла на 15% (более 25 млн грн) - до 188 млн грн.

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