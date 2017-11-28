Фонд начал расследование вывода активов из банка "Богуслав"
Фонд гарантирования проводит расследование вывода активов из банка "Богуслав" накануне банкротства.
Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин, передает Finclub.
"Сейчас мы проводим расследование. Банк накануне введения временной администрации дробил депозиты и выводил активы. Речь идет об ОВГЗ", - сказал Ворушилин.
В Фонде заявили, что в результате дробления депозитов общая нагрузка на Фонд по выплатам гарантированных сумм увеличилась на 15-20%.
Как сообщала Экономическая правда, из банка "Богуслав" была выведена часть активов до введения временной администрации.
Банк имел в портфеле высоколиквидные активы в виде ОВГЗ на сумму более 200 млн грн - это около 75% от общего объема высоколиквидных активов в портфеле.
С 29 сентября по 2 октября, перед введением временной администрации, банк заключил ряд соглашений для обеспечения выполнения своих обязательств приблизительно на такую же сумму.
Кроме того, в течение сентября-октября наблюдалась тенденция к дроблению депозитов.
Сумма вкладов физических лиц уменьшилась примерно на 10% (около 30 млн грн), а вот сумма возможного возмещения Фондом гарантирования по вкладам физических лиц выросла на 15% (более 25 млн грн) - до 188 млн грн.
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