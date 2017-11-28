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40% "маршруток" в Киеве незаконны - КМДА

Вторник, 28 ноября 2017, 14:20
 

Киевская городская государственная администрация констатирует незаконность работы 40% маршрутных такси в столице.

Об этом говорится в результатах аудита эффективности оценки функционирования в департаменте транспортной инфраструктуры системы внутреннего контроля процесса "Проведение конкурса по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования", текстом которого располагают "Українські Новини".

В ходе аудита был выявлен ряд существенных недостатков по организации и контролю со стороны департамента транспортной инфраструктуры и неэффективной работы со стороны Коммунальной службы перевозок.

В частности, указано, что по состоянию на середину ноября отсутствуют законные основания на обслуживание перевозчиками в режиме маршрутного такси 40% маршрутов (67 из 166 существующих).

Из них по 11 маршрутам в связи с принятием решений департамента транспортной инфраструктуры о закрытии данных маршрутов и 56 маршрутам (37% из 155 открытых) в связи с окончанием сроков действия договоров.

Отмечается, что в некоторых случаях срок действия договоров закончился 6-9 лет назад.

В ходе аудита выявлено, что департаментом не проводится проверка предоставленной перевозчиками информации о наличии работников, осуществляющих ежедневный контроль за техническим состоянием транспортных средств и проводящих ежедневный осмотр состояния здоровья водителя и качества автобусов.

Как сообщалось, в Киеве по итогам внеплановых проверок норм перевозок будут расторгнуты договора с двумя перевозчиками.

Киев КГГА автомобили
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