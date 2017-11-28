НБУ вновь ужесточает требования к банкам

Национальный банк снова ужесточает свои требования к деятельности банков.

Соответствующее постановление правления НБУ №119 вступает в силу с с 28 ноября 2017 года и действует до 1 января 2019 года, передает пресс-служба регулятора.

Так, новым постановлением отменяется действие предыдущего документа НБУ от 24 февраля 2015 №129 "О некоторых вопросах деятельности банков".

Это постановление было принято в связи с одновременным негативным влиянием на деятельность банковской системы существенных факторов, которые носили шоковый характер - резкое ухудшение экономической ситуации, значительная девальвация национальной валюты, события в Крыму и на востоке Украины.

Как поясняют в Нацбанке, отмена постановления №129 обусловлена тем, что негативные последствия такого воздействия уже идентифицированы банками и учтены в разработанных ими планах мероприятий по приведению показателей своей деятельности с нормативными требованиями, которые сейчас выполняются.

При этом происходят положительные изменения и в банковском секторе - стабилизировался курс иностранных валют к национальной валюте, улучшилось состояние ликвидности в банковской системе.

Что касается банков, которые приводят показатели своей деятельности с нормативными требованиями в рамках планов мероприятий, разработанных в соответствии с требованиями постановления №129, продлен мораторий на применение мер воздействия за нарушение этих показателей и действие ограничений по осуществлению такими банками отдельных видов банковских операций.

Напомним, Национальный банк усилил контроль за небанковскими финансовыми учреждениями и коммерческими агентами по приему наличных в гривне и дальнейшего ее перевода.

Экономическая правда