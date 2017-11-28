В "Укрзализныце" рассказали, какими скоростными поездами пополнят парк

Парк скоростного подвижного состава, эксплуатируемого "Украинской железнодорожной скоростной компанией", насчитывает четыре модели скоростных поездов и состоит из 16 единиц.

Об этом говорится в ответе на запрос Экономической правды.

Парк скоростного подвижного состава включает:

10 электропоездов корейского производства "Hyundai Rotem"

Hyundai Rotem

2 электропоезда модели ЭКр-1 "Тарпан" производства "Крюковского вагоностроительного завода"

ЭКр-1 "Тарпан"

2 поезда в составе из 5-ти пассажирских вагонов на локомотивной тяге производства "Крюковского вагоностроительного завода"

Поезда на локомотивной тяге

2 двухэтажных электропоезда чешского производства "Skoda".

Skoda

Назначение нового поезда № 747/748 Киев - Тернополь - Киев стало возможным благодаря использованию составов электропоездов "Skoda" EJ-675.

Два электропоезда Skoda EJ-675 City Elephant "Укрзализныця" приобрела в 2012 году перед проведением в Украине финальной части чемпионата по футболу Евро-2012.

Поезда двухсистемные, то есть могут ехать как на постоянном, так и на переменном токе.

До сентября 2016 года второй двухэтажный электропоезд Skoda, имеющийся в парке УЗ, был задействован на маршруте Харьков-Геническ.

В октябре 2016 года "Укрзализныця" передала два поезда Skoda с баланса "Южной железной дороги" на баланс "Украинской скоростной железнодорожной компании".

В июле 2017 года сервисно-техническое обслуживание электропоездов "Skoda" переведено из Харькова в Киев и проводится на технической пассажирской станции "Дарница".

В "Дарнице" осуществляется обслуживание всех скоростных поездов, которые эксплуатируются "УЗШК".

В октябре, на заседании Кабмина, и.о. главы УЗ Евгений Кравцов сообщил, что в течение 2018-2020 годов в планах компании закупка 10 новых скоростных электропоездов. По его словам, сейчас разрабатывается техническое задание.

В УЗ сообщили Экономической правде, что закупки подвижного состава будут осуществляться согласно закону "О публичных закупках", и ни одному из производителей преференции не будут предоставляться.

Александр Колесниченко, ЭП