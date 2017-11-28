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Порошенко уволил члена Нацкомиссии по тарифам

Вторник, 28 ноября 2017, 10:28

Президент Петр Порошенко уволил Бориса Цыганенко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится в указе президента.

"Уволить Бориса Цыганенко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - отмечается в указе.

Увольнение произошло в соответствии с планом ротации членов регулятора.

Напомним, 24 марта президент утвердил план ротации председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно плану ротации, подлежат увольнению в срок не позже 18 месяцев со дня вступления в силу закона о НКРЭ глава регулятора Дмитрий Вовк и член Нацкомиссии Руслан Машляковский.

Кроме того подлежали увольнению в срок не позже 6 месяцев члены НКРЭ Юрий Голляк и Владимир Евдокимов.

Как известно, Верховная Рада приняла закон о НКРЭ 22 сентября 2016 года. Президент подписал его 23 ноября. 8 декабря закон вступил в силу.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Экономическая правда

НКРЭ тарифы Порошенко
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