Межбанк закрылся укреплением гривни

27 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,82-26,84 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82-26,84 гривни;

Евро - 32,02-32,05 гривни;

Российский рубль - 0,4606-0,4615 гривни.

Напомним, 27 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,87-26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда