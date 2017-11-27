Киевский метрополитен продает 2 вагона за 1 миллион гривен
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" решило избавиться от двух вагонов, у которых закончился срок эксплуатации, через ProZorro.
Об этом сообщает ЦТС.
Отмечается, что стартовая цена каждого из лотов 483 166 гривен без НДС.
Минимальный шаг аукциона 4 832 гривен. Предложения от потенциальных покупателей будут приниматься до 20:00 7 декабря, а сам аукцион состоится 8 декабря.
На продажу выставляются вагоны модели 81-717 1979 и 1980 гг. выпуска.
Как отметил Киевский метрополитен в твиттере, превратить вагоны можно в "уникальный метрохаб, где всегда будет мощный WiFi, кафе "Последний жетон" или фотостудию "Не прислоняться".
Мріяли мати свій вагон? Ми продаємо цілих два.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 27, 2017
Вони уже відвозили усіх своїх пасажирів (термін експлуації закінчився).
Але з радістю готові перетворитися на метрохаб, де завжди буде потужний WiFi чи кнайпу "Останній жетон".
Вперед, стартапи!https://t.co/6y1HkSWsPh pic.twitter.com/lAy0NqF1kX