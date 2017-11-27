Киевский метрополитен продает 2 вагона за 1 миллион гривен

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" решило избавиться от двух вагонов, у которых закончился срок эксплуатации, через ProZorro.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что стартовая цена каждого из лотов 483 166 гривен без НДС.

Минимальный шаг аукциона 4 832 гривен. Предложения от потенциальных покупателей будут приниматься до 20:00 7 декабря, а сам аукцион состоится 8 декабря.

На продажу выставляются вагоны модели 81-717 1979 и 1980 гг. выпуска.

Как отметил Киевский метрополитен в твиттере, превратить вагоны можно в "уникальный метрохаб, где всегда будет мощный WiFi, кафе "Последний жетон" или фотостудию "Не прислоняться".