Израиль запретил работу Uber
Понедельник, 27 ноября 2017, 17:20
В Израиле запретили работу онлайн-сервиса такси Uber.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что соответствующее решение принял Окружной суд Тель-Авива.
Иск против Uber сопровождался жалобами Министерства транспорта Израиля, Союза водителей такси и компании, которые осуществляют перевозки, ведь принцип работы компании выходил за рамки законов Израиля для перевозчиков.
Также утверждается, что американская компания использовала водителей, у которых не было надлежащих бизнес-лицензий и страхования.
Запрет вступит в силу в среду, 29 ноября.
Напомним, в сентябре у Uber забрали лицензию в Лондоне.
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