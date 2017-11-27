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Израиль запретил работу Uber

Понедельник, 27 ноября 2017, 17:20

В Израиле запретили работу онлайн-сервиса такси Uber.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соответствующее решение принял Окружной суд Тель-Авива.

Иск против Uber сопровождался жалобами Министерства транспорта Израиля, Союза водителей такси и компании, которые осуществляют перевозки, ведь принцип работы компании выходил за рамки законов Израиля для перевозчиков.

Также утверждается, что американская компания использовала водителей, у которых не было надлежащих бизнес-лицензий и страхования.

Запрет вступит в силу в среду, 29 ноября.

Напомним, в сентябре у Uber забрали лицензию в Лондоне.

Uber Израиль
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