Израиль запретил работу Uber

В Израиле запретили работу онлайн-сервиса такси Uber.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соответствующее решение принял Окружной суд Тель-Авива.

Иск против Uber сопровождался жалобами Министерства транспорта Израиля, Союза водителей такси и компании, которые осуществляют перевозки, ведь принцип работы компании выходил за рамки законов Израиля для перевозчиков.

Также утверждается, что американская компания использовала водителей, у которых не было надлежащих бизнес-лицензий и страхования.

Запрет вступит в силу в среду, 29 ноября.

Напомним, в сентябре у Uber забрали лицензию в Лондоне.