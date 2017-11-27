Компания из орбиты "Трейд Коммодити" поставит дизтопливо "Укрзализнице"

Александр Грановский и Андрей Адамовский

Компания "Газтрейд" подписала договор с "Укрзализныцей" на поставку 9 тысяч тонн дизельного топлива.

Об говорится в копии договора от 23 ноября, обнародованном в системе ProZorro, сообщает enkorr.

ООО "Газтрейд" поставит ресурс по 24 648 грн/тонна. Предложенная "Газтрейд" цена на 3% ниже, чем средняя цена тонны ДТ на крупнооптовом рынке в день подписания договора (25 480 грн/тонна).

"Газтрейд" предложила самую низкую цену на прошедшем 6 ноября аукционе по тендеру на поставку 9 тысяч тонн дизельного топлива.

Предложенная цена на 0,22 грн/тонна ниже, чем предложило "ОККО Контракт", которое заняло второе место на торгах.

"Газтрейд" входит в состав группы компаний "Трейд Коммодити".

Как известно, на пресс-конференции 16 октября Андрей Адамовский заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити" и отрицает связь с этой компанией депутата Александра Грановского.

Адамовский является "многолетним бизнес-партнером и союзником" нардепа Александра Грановского, однако сам Грановский свою причастность к "Трейд Коммодити" также отрицает.

Как известно, НАБУ и САП подозревают "Трейд коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.

Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,3 млрд грн.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в растрате госбюджета при закупке топлива.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

Читайте также: След ведет на Банковую: за что взяли замминистра обороны