Нацбанк установил официальный курс гривни на 27 ноября

Официальный курс гривни к доллару снизился на 5 копеек, Национальный банк установил его на 27 ноября на уровне 26,91 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,96 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5981 гривни.

Напомним, 24 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,87-26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда