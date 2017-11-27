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Нацбанк установил официальный курс гривни на 27 ноября

Понедельник, 27 ноября 2017, 09:00
 

Официальный курс гривни к доллару снизился на 5 копеек, Национальный банк установил его на 27 ноября на уровне 26,91 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,96 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5981 гривни.

Напомним, 24 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,87-26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда

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