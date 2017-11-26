Европейские банки за год вывели из Великобритании 350 миллиардов евро из-за Brexit

С момента принятия Великобританией решения о выходе из состава Евросоюза европейские банки уменьшили свои вложения в британские активы на 17%.

Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, общий отток средств из Великобритании составил 350 млрд евро. Таким образом банки защищают себя от угрозы потенциальных потерь на случай, если Великобритания закончит процесс выхода из ЕС без заключения соглашения о торговле.

Согласно официальным данным, банки 27 стран ЕС за период с июня 2016 года по июнь 2017 года сократили вложения в британские активы с 1,94 трлн евро до 1,59 трлн евро. Кроме того, обязательства банков снизились с 1,67 трлн евро до 1,34 трлн евро.

Отмечается, что отток средств может лишь увеличится к марту 2019 года, к моменту выхода Великобритании из ЕС.

Правительство Великобритании в предстоящие два года направит дополнительные 3,367 млрд евро на подготовку к Brexit. Датой выхода из ЕС Лондон определил 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу.

Напомним, экономика Великобритании покинула пятёрку крупнейших в мире‍ из-за Brexit.