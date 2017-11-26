В США прошла рекордная "Черная пятница"

На День благодарения и в "Черную пятницу" американцы потратили на покупки через интернет рекордную сумму, которая на 17,9% превзошла их расходы в эти дни в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование компании Adobe Digital Insights.

Отмечается, что онлайн-покупатели в США приобрели товаров на 7,9 млрд долларов.

При этом в агентстве ожидают, что в "киберпонедельник", который наступает после "черной пятницы", американцы потратят 6,6 млрд долларов, что сделает этот день крупнейшим в истории распродаж.

По данным маркетинговой компании Criteo, 40% покупок в "черную пятницу" были сделаны с мобильных телефонов, тогда как в прошлом году доля мобильных устройств составляла 29%.​

По данным BuzzFeedNews, одной из топовых покупок американцев стали ружья и пистолеты.