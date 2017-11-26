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Украина присоединилась к европейской транспортной сети TEN-T

Воскресенье, 26 ноября 2017, 12:40

Это присоединение должно способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

"Одним из важных практических результатов Брюссельского саммита Восточного партнерства стало подписание министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и Высоким представителем ЕС Федерикой Могерини Взаимопонимание высокого уровня между Украиной и ЕС о распространении индикативных карт Европейской транспортной сети TEN-T на Украину", - говорится в сообщении.

Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров, совершенствованию логистики, а также упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС.

транспорт ЕС
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