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Украина и Молдова будут вместе работать над проектами "чистой" энергетики

Суббота, 25 ноября 2017, 17:05

Украина и Молдова подписали Меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Отмечается, что намерения двух стран сотрудничать заверили своими подписями глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук и и.о. исполнительного директора Фонда по энергоэффективности Республики Молдова Серджиу Корин.

"Положение Меморандума предусматривают поиск грантов Европейского Союза и совместную подачу заявок Украины и Молдовы для получения возможностей финансирования энергоэффективных проектов", - заявил Сергей Савчук.

Он подчеркнул, что обе стороны максимально заинтересованы в плодотворном сотрудничестве.

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Молдова энергетика
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