Китай взялся за разработку искусственного интеллекта нового поколения

Министерство науки и техники КНР создаст рабочую группу для развития технологии искусственного интеллекта нового поколения, в которую войдут представители компаний Baidu, Alibaba и Tencent.

Об этом сообщает газета South China Morning Post, передает Укрінформ.

"Baidu (компания, владеющая различными веб-сервисами. - ред.) сфокусируется на развитии беспилотных авто, Alibaba (крупнейшая площадка электронной коммерции в Китае. - ред.) - на внедрении технологии искусственного интеллекта в городскую инфраструктуру, в частности его использования в общественном транспорте. Компания Tencent (крупнейший интернет-провайдер Китая. - ред.) будет изучать возможности использования искусственного интеллекта в медицинской диагностике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав группы войдут еще и представители компании iFlyTek, которая будет заниматься развитием голосовых технологий.

Создание рабочей группы по развитию искусственного интеллекта является частью национальной стратегии Китая по достижению глобального технологического лидерства до 2030 года. В сообщении подчеркивают, что это первый случай, когда подобные компании привлечены к осуществлению национальной стратегии Китая.

Как сообщалось ранее, во время 19-го съезда Коммунистической партии Китая глава Си Цзиньпин подчеркнул, что для дальнейшего развития страны необходимо интегрировать в реальную экономику новейшие технологии, в частности интернет и искусственный интеллект.

Напомним, Британия планирует стать лидером в области искуственного интеллекта.