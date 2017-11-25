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Цены на нефть демонстрируют рекордный рост

Суббота, 25 ноября 2017, 10:41

Цена на нефть марки WTI впервые с 30 июня 2015 года превысила 59 долларов за баррель.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

Цена на нефть марки WTI впервые с 30 июня 2015 года превысила 59 долларов за баррель на фоне ожиданий сокращения запасов в США из-за закрытия трубопровода Keystone.

По состоянию на вечер пятницы стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,5% - до 63,87 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,64%, до 58,97 доллара за баррель. Ранее марка WTI достигала отметки в 59,03 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% - до 63,77 доллара за баррель.

Это также может объясняться укрепившимися ожиданиями продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

нефть
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