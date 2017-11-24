Нацбанк забрал лицензию у крупнейшей сети валютных обменников

Национальный банк отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у ООО "Финансовая компания Абсолют Финанс".

Соответствующее распоряжение НБУ принял 23 ноября, передает пресс-служба регулятора.

"Решение принято в связи с выявлением многочисленных фактов нарушений указанным финансовым учреждением порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, в том числе в отношении организации защиты помещений структурных подразделений, в которых осуществляется обмен валют", – сказано в сообщении НБУ.

По данным НБУ, на 23 ноября лицензии на осуществление валютных операций имели 25 подразделений ООО "Финансовая компания Абсолют Финанс", однако у большинства из них они временно не действуют.

Крупнейшая доля в "ФК Абсолют Финанс" принадлежали учительнице экономики и географии киевской школы Оксане Бродовской.

Миноритарные доли в компании принадлежат дочери Бродовской - Илоне, а также Григорию Пронько.

До апреля 2016 года Оксана Бродовская была помощником народного депутата от Народного фронта Руслана Лукьянчука на общественных началах.

Напомним, ранее проект "Наши деньги" обнародовал сюжет, в котором отмечалось, что сети обменников "Абсолют Финанс" и "Магнат", которые насчитывают более тысячи пунктов обмена, принадлежат лицам, приближенным к нардепу "Народного фронта" Руслану Лукьянчуку и председателю СНБО Александру Турчинову.

По данным проекта, обмен валют в этих обменниках, вопреки законодательству, осуществлялся без кассовых аппаратов, то есть - без предоставления автоматической налоговой отчетности в ГФС.

При этом в фискальной службе отмечали, что автоматически определить, какие обменники не используют отчетность - якобы невозможно.

Экономическая правда