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МАУ предложит пассажирам интернет в самолетах за 23 доллара

Пятница, 24 ноября 2017, 17:25
 

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена запустить услугу доступа к интернету через Wi-Fi на бортах дальнемагистральных самолетов в 2018 году.

Об этом сообщил президент МАУ Юрий Мирошников на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам всего таких дальнемагистральных самолетов до июня следующего года будет поставлено четыре. Первый из них будет оборудован сетью Wi-Fi уже в феврале.

Указанные борты будут выполнять рейсы в Нью-Йорк, Пекин, Бангкок, а также по другим маршрутам с развитием дальнемагистральной сети МАУ.

К пользованию МАУ предложит три пакета доступа к интернету: первый объемом 20 Мб за 7 долларов, второй объемом 50 Мб за 15 долларов, третий объемом 100 Мб за 23 доллара.

МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

Флот насчитывает 40 авиалайнеров разных модификаций, включая 25 среднемагистральных самолетов Boeing-737 NG.

За 11 месяцев 2017 года компания перевезла более 6,5 млн пассажиров, по итогам года намерена выйти на показатель в 7 млн чел.

Базовым является международный аэропорт "Борисполь".

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

АэроСвит интернет
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