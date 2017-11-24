НАБУ объявило в розыск директора "Трейд Коммодити"

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск директора и учредителя ООО "Трейд Коммодити" Вадима Майко.

Об этом свидетельствует данные МВД о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов, передает enkorr.

Майко объявлен в розыск по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (растрата и присвоение средств путем злоупотребления должностным положением). Инкриминируемое обвинение предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Исходя из данных МВД, Майко скрывается от органов правопорядка с 19 октября.

16 октября НАБУ по этому же делу задержала "инвестора" компании Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

Напомним, НАБУ расследует обстоятельства тендера Минобороны от апреля-мая 2016 г. на закупку более 70 тыс. т нефтепродуктов. Основной объем топлива по этому тендеру поставляла компания "Трейд Коммодити".

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