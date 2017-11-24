От биткоина откололся Bitcoin Diamond

В сети биткоина состоялся хардфорк Bitcoin Diamond, инициаторами которого стала группа анонимных разработчиков.

Об этом сообщает ForkLog.

В твиттере проекта появилось сообщение о том, что хардфорк состоялся на блоке 495866 и новую криптовалюту уже поддерживает 28 бирж. Криптовалюта торгуется под тикером BCD.

$BCD BORN !!! At Nov.24 GMT 9:20am !!!

Bitcoin Diamond ($BCD) successfully forked at block height 495866 and 28 global exchanges launched !! pic.twitter.com/6dpjLhmZeX — Bitcoin Diamond (@BitcoinDiamond_) November 24, 2017

На сайте биржи OKEx 22 ноября был опубликован пост о грядущем добавлении BCD в листинг торговой площадки и о начислении новой криптовалюты в соответствии с балансом биткоина на кошельках пользователей в соотношении 1:10 (1 BTC = 10 BCD), поскольку объем эмиссии Bitcoin Diamond в десять раз больше максимального предложения первой криптовалюты.

Личности разработчиков Bitcoin Diamond неизвестны, однако известно, что их всего трое: "EVEY", "007" и еще один человек, который не раскрыл даже псевдоним.

По словам разработчиков, от первой криптовалюты Bitcoin Diamond отличается увеличенным в десять раз максимальным объемом эмиссии, размером блока в 8 Мб, а также другим алгоритмом майнинга.

Напомним, изначально криптовалюта Bitcoin разделилась на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Позже появился Bitcoin Gold.