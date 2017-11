От биткоина откололся Bitcoin Diamond

В сети биткоина состоялся хардфорк Bitcoin Diamond, инициаторами которого стала группа анонимных разработчиков.

Об этом сообщает ForkLog.

В твиттере проекта появилось сообщение о том, что хардфорк состоялся на блоке 495866 и новую криптовалюту уже поддерживает 28 бирж. Криптовалюта торгуется под тикером BCD.

$BCD BORN !!! At Nov.24 GMT 9:20am !!!

Bitcoin Diamond ($BCD) successfully forked at block height 495866 and 28 global exchanges launched !! pic.twitter.com/6dpjLhmZeX