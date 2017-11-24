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Официальный курс: гривня существенно снизилась

Пятница, 24 ноября 2017, 09:00

Официальный курс гривни к доллару снизился на 22 копейки, Национальный банк установил его на 24 ноября на уровне 26,86 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,82 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5947 гривни.

Напомним, 23 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,85-26,87 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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