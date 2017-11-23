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Мининфраструктуры нашло нарушения в тендерах на 6,4 миллиарда

Четверг, 23 ноября 2017, 17:35
 

С мая 2017 года Министерство инфраструктуры зафиксировало возможные нарушения со стороны подчиненных ведомств в сфере публичных закупок на общую сумму 6,4 миллиарда гривен.

Об этом заявил председатель Мониторингового комитета в сфере эффективности использования государственных средств и имущества при Министерстве инфраструктуры Дмитрий Остапчук, сообщает "Укринформ".

"За время нашей работы, с мая 2017 года, мы сделали выводы относительно возможных нарушений в сфере публичных закупок в 27 предприятиях на общую сумму свыше 6,4 млрд грн. То есть, мы нашли нарушение фактически в каждой двенадцатой гривне, которые были израсходованы в 2017 году министерством на публичных закупках", - рассказал Остапчук.

По результатам мониторинга Министерство инфраструктуры проведет внутреннее расследование.

Также по информации председателя комитета, с мая 2017 года в правоохранительные органы было направлено 11 заявлений, 9 - в Нацполицию, 2 - в НАПК относительно конфликта интересов должностных лиц в министерстве.

Как сообщалось, государственное агентство автомобильных дорог благодаря системе ProZorro сэкономило на государственных закупках 2,5 миллиарда гривен.

Мининфраструктуры тендер корупція
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