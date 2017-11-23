Ощадбанк отдаст государству треть прибыли

МЭРТ предлагает снизить процент выплаты дивидендов в госбюджет для Ощадбанка до 30%.

Об этом сообщает Finclub.

Министерство экономического развития и торговли предлагает обязать предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2017 год, что соответствует нормативу, установленному для распределения прибыли за 2016 год.

Согласно проекту постановления Кабмина, исключение, как и в текущем году, предлагается сделать для Ощадбанка и ПАО "Укргидроэнерго": они должны будут выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2017 год – минимальный допустимый размер по закону об управлении объектами госсобственности.

В пояснительной записке говорится, что необходимость 30% норматива дивидендов для Ощадбанка связана с тем, что именно такой максимальный уровень ставки выплаты дивидендов предусмотрен его договорами по привлечению 1,5 млрд долларов на внешних рынках капитала.

Согласно документу, министерства и ведомства предлагали сделать исключения и установить норматив на уровне 30% или даже ниже для 16 компаний.

МЭРТ указывает, что по состоянию на начало октября при заложенном в госбюджет-2017 плане в 13,4 млрд грн 101 предприятие с госдолей уплатило 15,25 млрд грн дивидендов.

Чистая прибыль "Ощадбанка" за первое полугодие 2017 года составила 306 млн гривен, что больше полученной банком чистой прибыли за соответствующий период прошлого года на 22%.

Напомним, "Ощадбанк" по результатам тендера по поддержанию краткосрочной ликвидности банков 15 ноября привлек у Национального банка 3 млрд гривен на 84 дня под 15,5% годовых.