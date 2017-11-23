С рынка ушел еще один банк

Кредит Оптима Банк принял решение о добровольном прекращении деятельности без прекращения юридического лица.

Соответствующее решение было принято акционерами банка 13 ноября, передают "Українські новини".

Причиной такого решения стало то, что Национальный банк отказал банку в проведении докапитализации до необходимого регулятором уровня – 200 млн грн из-за проверки источника происхождения средств акционеров.

В связи с этим банк решил не проводить докапитализацию на 80 млн грн и добровольно отказаться от банковской лицензии.

Кредит Оптима Банк (ранее – Украинский финансовый банк) зарегистрирован в декабре 2006 года.

По данным НБУ, на 1 января 2017 года акционерами Кредит Оптима Банка были Олег Бойко (87,4%), Василий Бойко (6,3%) и Юлия Бойко (6,3%).

По размеру общих активов на 1 июля 2017 года банк занимал 83-е место (227,3 млн грн) среди 88 действовавших в стране банков.

Напомним, что в конце февраля "Финбанк" Александра Грановского подал на рассмотрение НБУзаявку на самоликвидации.

В апреле 2017 года банк "Финансовый партнер" заявил, что намерен прекратить банковскую деятельность путем самоликвидации.

Кроме того, 26 июня 2017 года внеочередное общее собрание акционеров банка "Новый" приняло решение о прекращении банковской деятельности учреждения без закрытия юридического лица.

Как сообщалось, Кредит Оптима Банк является одним из шести банков ("Центр", УБРР, Поликомбанк, Альпари Банк, Айбокс Банк), которые не имели на 11 октября зарегистрированный уставный капитал 200 млн грн.

13 октября Айбокс банк увеличил уставной капитал до необходимого уровня.

Напомним, НБУ предложил мелким банкам, которые не смогут докапитализироваться, самоликвидироваться по упрощенной процедуре.