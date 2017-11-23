Гривна на межбанке продолжает обесцениваться
23 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,71-26,73 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,85-26,88 гривни;
Евро - 31,79-31,82 гривни;
Российский рубль - 0,4595-0,4606 гривни.
Курс американского доллара продолжает слабое снижение в четверг после падения до минимальной отметки за четыре недели на торгах накануне.
При этом активность торговли достаточно низкая из-за того, что биржи США 23 ноября будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.
Евро торгуется утром в районе 1,1828 доллара против 1,1822 доллара на закрытие предыдущей сессии.
Напомним, Официальный курс гривни к доллару снизился на 15 копеек, Национальный банк установил его на 23 ноября на уровне 26,64 гривни.
Экономическая правда