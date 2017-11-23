Гривна на межбанке продолжает обесцениваться

23 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,71-26,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,85-26,88 гривни;

Евро - 31,79-31,82 гривни;

Российский рубль - 0,4595-0,4606 гривни.

Курс американского доллара продолжает слабое снижение в четверг после падения до минимальной отметки за четыре недели на торгах накануне.

При этом активность торговли достаточно низкая из-за того, что биржи США 23 ноября будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Евро торгуется утром в районе 1,1828 доллара против 1,1822 доллара на закрытие предыдущей сессии.

Напомним, Официальный курс гривни к доллару снизился на 15 копеек, Национальный банк установил его на 23 ноября на уровне 26,64 гривни.

Экономическая правда