Официальный курс: гривня существенно снизилась

Официальный курс гривни к доллару снизился на 15 копеек, Национальный банк установил его на 23 ноября на уровне 26,64 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,3 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5161 гривни.

Напомним, 22 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,71-26,73 гривни за доллар.

Экономическая правда