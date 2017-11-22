"Укрэнерго" станет акционерным обществом

Кабинет министров одобрил корпоратизацию государственного предприятия "Укрэнерго".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании.

Согласно документу, предприятие будет преобразовано в частное акционерное общество, в котором 100% акций будет принадлежать государству.

Такое решение было принято во исполнение Закона Украины "О рынке электрической энергии" и ряда международных обязательств Украины.

Кроме того, государству принадлежат 100% акций в уставном капитале оператора системы передачи, не подлежащие приватизации или отчуждению другим способом.

Трансформация необходима для сохранения права собственности государства на предприятие, поскольку акции частного акционерного общества не могут торговаться на фондовой бирже, в отличие от акций ПАО, которые обязаны быть внесены в листинг и оставаться в нем.

В правительстве поясняют, что корпоратизация "Укрэнерго" - одна из двух ключевых предпосылок сертификации оператора системы передачи, вместе с анбандлингом по собственности (передача "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" от Минэнерго к другому ЦОИВ).

Напомним, в сентябре Министерство энергетики и угольной промышленности утвердило новый устав ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", предусматривающий создание независимого наблюдательного совета предприятия.

Экономическая правда