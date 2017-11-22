Межбанк: гривна потеряла почти 20 копеек

22 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,71-26,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,71-26,73 гривни;

Евро - 31,45-31,47 гривни;

Российский рубль - 0,4552-0,4558 гривни.

Напомним, 22 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,53-26,55 гривни за доллар.

Экономическая правда