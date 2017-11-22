Приватбанк предостерегает от нового мошенничества в Instagram

Приватбанк предостерег, что в социальной сети Instagram появился новый вид мошенничества, и призвал пользователей быть осторожными.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"В ленте новостей Instagram начали появляться рекламные сообщения, в которых говорится, что каждый гражданин Украины отныне может получить 3800 гривен. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку Приватбанка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги, продав часть своего интернет-трафика. При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке.

"Законного повода, который предусматривал бы получение каждым гражданином Украины 3800 гривен, нет", - отметили в банке.

Приватбанк призвал не доверять такой рекламе, не переходить по сомнительным ссылкам и не разглашать личную информацию и данные своих банковских карточек.