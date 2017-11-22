"Нафтогаз" привлек американцев для продвижения газовых интересов Украины в США

НАК "Нафтогаз Украины" привлек Yorktown Solutions для поддержки действий "Нафтогаза" в США.

Об этом сообщила пресс-служба НАК.



"Целью договора является надлежащее информирование заинтересованных лиц относительно рисков строительства газопровода "Северный поток 2" для развития объединенного европейского рынка газа и о ходе реформы рынка газа Украины", - отмечено в сообщении.



Услуги будут включать среди прочего организацию встреч в Конгрессе и комитетах Конгресса США, а также с представителями органов исполнительной власти в администрации президента США и ведущими аналитическими центрами.



Стоимость услуг Yorktown Solutions составляет 37 тысяч долларов.



"Закупка услуг Yorktown Solutions связана с необходимостью реагирования на активизацию лоббистской кампании ПАО "Газпром" по продвижению строительства газопровода "Северный поток 2". По данным американских СМИ, только в третьем квартале текущего года на реализацию этой кампании в США было потрачено около 1 млн долларов", - отметили в "Нафтогазе".



В компании добавили, что активизируют действия в США в ответ на обращение 16 народных депутатов Украины, которые требуют усилить работу по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины за рубежом.

Как известно, УП направляла информационный запрос "Нафтогазу" в ходе проведения журналистского расследования относительно американских лоббистов.

В ответе на запрос "Нафтогаз" аргументировал непредоставление контрактов тем, что, во-первых, запитувана информация является не публичной информациею, а коммерческой, а во-вторых, что НАК "Нафтогаз" вообще не является распорядителем информации в понимании Закона Украины "О доступе к публичной информации".

На предыдущем заседании "Нафтогаз" объяснил то, что не предоставил на информационный запрос копии контрактов, заключенных с бельгийской компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge, так как "национальная акционерная компания "Нафтогаз" не заключала контрактов с бельгийськой компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge".

После иска суд обязал "Нафтогаз" ответить на запрос журналистки.