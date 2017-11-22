В Украине официально запустился первый банк без отделений

Команда экс-топ-менеджеров Приватбанка запустила первый мобильный банк Monobank.

Об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь проекта Дмитрий Дубилет.

По его словам, карту можно получить просто сфотографировав паспорт и ИНН через приложение, которое уже доступно для iPhone и Android. После этого пользователь может выбрать удобное время, когда сотрудник доставит карту.

Дубилет также отметил, что кредитные лимиты у Monobank до 100 тысяч гривен, а ставка на кредит ниже, чем у других банков страны.

"У нас нет отделений, потому мы можем себе это позволить", - добавил он.

Он также отметил, что все платежи, переводы и пополнения телефона производятся без комиссий.

"Каждый месяц можно выбрать 2 категории, по которым можно получать кешбэки до 20% от суммы покупки. В этом месяце, например, у нас были супермаркеты и продукты (2%), кафе и рестораны (3%), аптеки/косметика (5%), кино (20%) и другие. Важно, что это — полноценные кешбэки, а не бонусы, которые непонятно, где тратить", - добавил Дубилет.

Сооснователь проекта также анонсировал уникальную рассрочку с возможностью "купить товар в любом магазине в любой точке мира" с лимитом в 100 тысяч гривен.

Monobank это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из "Приватбанка". Эмитентом карт Monobank является Universal Bank, а чуть позже аналогичный проект должен запуститься и с iBox Bank.