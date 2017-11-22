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Официальный курс гривни установился на уровне 26,47

Среда, 22 ноября 2017, 09:10

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 1 копейку на 22 ноября 2017, установив его на уровне 26,49 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,04 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4554 гривни.

Напомним, 21 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,53-26,55 гривни за доллар.

Экономическая правда

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