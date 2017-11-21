"Ощадбанк" привлек у НБУ 3 миллиарда гривен "рефинанса"

Государственный "Ощадбанк" по результатам тендера по поддержанию краткосрочной ликвидности банков 15 ноября привлек у Национального банка 3 млрд гривен на 84 дня под 15,5% годовых.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Ощадбанка.

Как отметили в пресс-службе, необходимость в привлечении рефинансирования обусловлена значительным объемом операций по кредитованию крупных корпоративных клиентов реального сектора экономики.

"Несмотря на то, что Ощадбанк остается одним из лидеров по приросту срочной ресурсной базы в национальной валюте, которая за 9 месяцев текущего года выросла на 7,7 млрд грн, объем гривневой ликвидности недостаточен для полного покрытия потребностей клиентов в кредитовании", - сказал представитель банка.

О также отметил, что "указанное рефинансирования принципиально отличается от того, что банки массово привлекали ранее во время кризиса".

"В частности, речь идет о диверсификации источников финансирования. Учитывая объективную тенденцию к росту процентных ставок привлечения на рынке, банк использует рыночный подход к управлению своей ликвидностью, сохраняя при этом эффективность", - сказал представитель пресс-службы.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (220,723 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.