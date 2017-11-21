OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "миллиарде Суркисов", тарифах ТЭС и технических новинках.

Об НБУ. НБУ пытался заблокировать взыскания "миллиарда Суркисов". Но не смог.

О "Трейд Коммодити". Соломенский районный суд Киева повторно арестовал акции компании "Трейд Коммодити". Также суд запретил отчуждать и распоряжаться акциями.

О рейтингах. Украина в рейтинге "Налогообложение 2018" поднялась на 43 позицию из 190 стран по сравнению с 84 местом в прошлом году. В то же время на подготовку и подачу налоговой отчетности в Украине в среднем уходит 327,5 часа в год, тогда как в ЕС этот показатель - 161 час.

О проверках. В 2018 бизнес ждет почти 30 тысяч проверок. Наиболее распространенные - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.

О компании Новинского. Государственная служба геологии и недр приостановила специальное разрешение ЧАО "Укргазвыдобуток" на добычу природного газа. Сама компания считает замечания комиссии, которая проводила проверку, необоснованными и заявляет об отсутствии нарушений.

О Косюке. Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" рассматривает приобретение пяти заводов в Европе.

О тарифах. "Роттердам +" в действии. Тарифы ТЭС могут вырасти, потому что цену угля в тарифах планируется увеличить с 66 долларов до 82,4 доллара за 1 тонну. Кроме этого, хотят увеличить и стоимость фрахта.

О "Нафтогазе". Кабмин обвиняет "Нафтогаз" в невыплате дивидендов. В Коболева опровергают.

Об обысках. В Киевавтодоре и КП "Киевзеленстрой" проводятся обыски, задержаны 5 человек, происходит выемка документов.

И о технических новинках. Журнал Time назвал лучшие технические новинки 2017 года. В список, помимо нового iPhone и Tesla, попал робот, который умеет смеяться и заказывать пиццу, марсоход, который не будет ходить, и ... спиннер.

Хотите узнать больше?



Как взламывают "крипту", или Почему хакеры взялись за биткоины

Хищения средств из уже привычных для киберпреступников банковских систем отходят на второй план — злоумышленники переориентировались на хищение средств с криптовалютных кошельков.



Протекционизм или импорт: как Украине не попасть в ловушку

Украина как выжженная земля — внутренний рынок не обеспечен собственными товарами, а на внешнем рынке они не конкурентны из-за низкой технологичности и протекционизма других стран. Что делать?