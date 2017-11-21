Продажи электромобилей в мире выросли на 63%

Мировые продажи электромобилей в третьем квартале текущего года выросли на 63% по сравнению с третьим кварталом 2016.

Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на исследование рынка электромобилей, проведенное экспертами Bloomberg New Energy Finance.

Отмечается, что рост продаж электромобилей (в это число входят как собственно электромобили, так и гибридные автомобили, заряжающиеся при помощи подключения к электросети) составил по сравнению со вторым кварталом текущего года 23%, а по сравнению с третьим кварталом прошлого — 63%.

Мировые продажи электромобилей в третьем квартале текущего года составили 287 тыс.

Как отмечают эксперты BNEF, больше половины продаж приходится на Китай, где государственная программа субсидий делает электромобили дешевле (иногда до 40%) автомобилей внутреннего сгорания.

Эксперты, кроме того, прогнозируют, что отмеченный рост продаж электромобилей (который они связывают с большей доступностью инфраструктуры для подзарядки и предоставлением производителями большего выбора моделей) приведет к тому, что в 2017 году впервые за год будет продано более 1 млн электромобилей по всему миру.

Напомним, в Украине уже более 4 тысяч электромобилей.