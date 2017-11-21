Кабмин обвиняет "Нафтогаз" в невыплате дивидендов. У Коболева опровергают

Глава Минэкономразвития Степан Кубив обвиняет НАК "Нафтогаз Украины" в уклонении от выплаты дивидендов от деятельности нефтяного бизнеса.

Об этом говорится в письме министерства в адрес "Нафтогаза".

Свой подход Кубив объясняет отсутствием нормативной базы в стране для оплаты хозобществом (в данном случае – "Нафтогазом") дивидендов на основании консолидированной годовой финансовой отчетности с учетом показателей хозсубъектов, входящих в консолидированную отчетность хозобщества.

"Учет "Нафтогазом" дивидендов подчиненных ему предприятий за 2016 год в составе дивидендов, оплаченных самим "Нафтогазом" в госбюджет, является уклонением от выполнения требований законодательства в части оплаты дивидендов", - говорится в письме.

Предъявленная претензия является исключительно юридической, поскольку де-факто 760 млн грн (50% чистой прибыли нефтяного крыла НАК - "Укртранснафты" и "Укрспецтрансгаза" от работы за 2016 год) были выплачены "Нафтогазом" в госбюджет в рамках консолидированного транша в этом году.

Тем не менее, МЭРТ приравнивает формальное нарушение процедуры выплаты дивидендов к их невыплате, и ставит вопрос о необходимости решения этой проблемы путем перечисления в госбюджет искомой суммы.

Дмитрий Рясной, ЭП