"Роттердам+" в действии: тарифы ТЭС могут вырасти на 25%

НКРЕКП объявило о плане повысить тариф тепловой генерации на 25% или на 12,5 миллиарда гривен на 2018 год.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Как отмечается в материалах Комиссии по пересмотру оптовой цены электроэнергии на 2018 год, которая запланирована на четверг 23 ноября, цену угля в тарифах планируется увеличить с 66 долларов до 82,4 доллара за 1 тонну.

Также стоимость фрахта (транспортировки морем и перевалки в порту) угля из порта Роттердам в Украину регулятор планирует увеличить на 28,5% до почти 19 долларов за тонну.

"И это при том, что ни одной тонны угля в Украину из Роттердама не поставлялось, а совокупные поставки морем составляют менее 5% от общего потребления угля. То есть в тарифы будут закладываться несуществующие затраты и таким образом будет происходить завышение цены электроэнергии", - говорится в сообщении.

Учитывая, что в следующем году в Украине будет сожжено около 25 млн тонн угля, такое повышение даст тепловой генерации дополнительно более 475 млн долларов, или более 12,5 млрд гривен.

Более 75% тепловой генерации владеет компания ДТЭК Ахметова, не более 15% контролирует ПАО "Центрэнерго", а остальные (менее 10%) - ПАО "Донбассэнерго".