Бизнес ожидает почти 30 тысяч проверок

На 2018 год запланировано 27 169 проверок украинского бизнеса органами государственной власти.

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

Наиболее распространенные - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Сообщается, что узнать, когда запланирована проверка определенной компании можна с помощью бота OpenDataBot.

Напомним, что в прошлом году было проведено 48 935 проверок.

Экономическая правда