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Бизнес ожидает почти 30 тысяч проверок

Вторник, 21 ноября 2017, 13:37

На 2018 год запланировано 27 169 проверок украинского бизнеса органами государственной власти.

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

 

Наиболее распространенные - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.

 

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

 

Сообщается, что узнать, когда запланирована проверка определенной компании можна с помощью бота OpenDataBot.

Напомним, что в прошлом году было проведено 48 935 проверок.

Экономическая правда

бизнес
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