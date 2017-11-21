Бизнес ожидает почти 30 тысяч проверок
Вторник, 21 ноября 2017, 13:37
На 2018 год запланировано 27 169 проверок украинского бизнеса органами государственной власти.
Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.
Наиболее распространенные - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.
Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Сообщается, что узнать, когда запланирована проверка определенной компании можна с помощью бота OpenDataBot.
Напомним, что в прошлом году было проведено 48 935 проверок.
Экономическая правда
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