Импорт машин в Украину вырос вдвое

За три квартала текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 109,6 тысячи легковых автомобилей.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт машин вырос на 92%, а его таможенная стоимость составила более 1,5 миллиарда долларов.

Из этой суммы почти 1,2 млрд долларов было потрачено на новые автомобили, которых было завезено 60,5 тыс. шт., а 346 млн долларов на 49,1 тыс. авто с пробегом.

Больше всего автомобилей в Украину было ввезено из стран ЕС – 69,6 тыс. единиц, что составило более 63% от общего объема импорта легковых автомобилей за девять месяцев текущего года.

При этом доля новых авто в евроимпорте была только 44%, остальные 56% пришлись на автомобили, бывшие в эксплуатации.

Страной–лидером по поставкам авто в Украину стала Германия, из которой ввезли 25 тыс. машин: 5,5 тыс. новых авто и 19,5 тыс с пробегом.

На втором месте импорт из Японии – 13,9 тыс авто (88,5% новые).

Замыкает тройку лидеров Франция, отправившая в Украину 10 тыс автомобилей. Основную массу французского импорта составили автомобили с пробегом – 8,9 тыс шт.

Напомним, за январь-октябрь 2017 года объемы таможенного оформления подержанных авто на украинских таможнях выросли в 6 раз.

Экономическая правда