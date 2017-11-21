Дело против главы Минфина политически мотивировано - адвокат

Дело о возможных налоговых уклонениях министра финансов Александра Данилюка, его налоговая проверка, а также обвинения депутатов в адрес министра являются связанными между собой и политически мотивированными.

Об этом заявил адвокат главы Минфина Виталий Наум на своей странице в Facebook.

"Регистрация уголовного производства ГПУ, незаконная налоговая проверка с искаженными результатами, а также возможная проверка Координационного центра реформ под руководством Данилюка в 2010-2014 годах, по нашему мнению, являются политически мотивированными и имеют целью негативное влияние на его деловую репутацию", - говорится в сообщении.

Адвокат настаивает, что юридические основания для таких действий отсутствуют.

Они напомнили, что открытое Генпрокуратурой в начале июля уголовное производство по обращению народного депутата ориентировочно через месяц было закрыт, однако на основании ходатайства прокурора судья Печерского районного суда вынес решение о проведении налоговой проверки главы Минфина, которое адвокаты считают незаконным.

"Такие действия и вызванный ими резонанс в медийном пространстве были, скорее всего, нацелены на то, чтобы оказать давление на Данилюка во время бюджетного процесса и отрицательно повлиять на его репутацию", - отмечается в заявлении.

Адвокаты добавили, что открытие этого дела было использовано также как повод для очередных обвинений в адрес министра о возможной его причастности к "разворовыванию страны" в период, когда он руководил Координационным центром по внедрению экономических реформ в период с 2010 по 2014 годы при президенте Викторе Януковиче .

Они отмечают, что у этого центра как консультативно-совещательного органа отсутствовали полномочия на принятие решений, а он занимался разработкой стратегии реформирования и взаимодействовал с Евросоюзом и Международным валютным фондом.

Относительно документальной внеплановой налоговой проверки ДФС адвокаты указывают, что она должна была быть ограничена тремя последними годами, однако проводилась за период с 1998 года.

Они напоминают, что министр предоставил все необходимые документы от предыдущих работодателей, где была указана полная информация о полученных им доходах в Великобритании и уплаченных с них налогов, однако ДФС отказалась проверить эту информацию у британских коллег и устанавливать, был ли Данилюк на тот момент налоговым резидентом Украины.

Согласно заявлению, полученному главой Минфина 6 ноября, акт о результатах его налоговой проверки является незаконным по целому ряду оснований, в частности, министр был освобожден от необходимости повторной уплаты налогов в Украине во время работы в Великобритании в соответствии с Конвенцией об избежании двойного налогообложения между двумя странами .

Адвокаты также считают публикацию в СМИ фотокопий страниц акта проверки, который является конфиденциальной информации, еще одним свидетельством политических мотивов такой налоговой проверки.

Данилюк в 2010-2015 годах возглавлял Координационный центр по введению экономических реформ при Администрации Президента, тогда как его заместители Юрий Буца, Сергей Марченко и госсекретарь Минфина Евгений Капинус были работниками центра.

Генпрокуратура уточняет, что речь идет о тех работниках центра, которые впоследствии учредили благотворительные организации "Центр реформ" и "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

Согласно данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями "Центра реформ" являются Данилюк, Евгений Капинус, Юрий Буца, Яна Бугримова, Наталья Кириченко, Анна Рудая и Александр Саенко.

Учредителями "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" является Данилюк совместно с Юлией Тычковской, Владимиром Федориным и Михеилом Саакашвили.

27 октября суд предоставил следователям ГПУ разрешение на временный доступ к документам ОТП Банка по счетам обеих центров.

Как сообщалось, 18 августа Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Национальном агентстве по предотвращению коррупции декларации Данилюка за 2015-2016 годы.

В начале сентября стало известно, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов Данилюком.

Несмотря на это, в начале ноября ГФС возобновила налоговую проверку Данилюка.

Экономическая правда