Суд опять арестовал акции "Трейд коммодити"

Соломенский районный суд Киева повторно арестовал 100% акций компании "Трейд Коммодити".

Об этом говорится в решении суда.

14 ноября суд рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро.

Детектив просил арестовать корпоративные права компании в виде 100% уставного капитала (7 400 гривен), которые принадлежат директору "Трейд коммодити" Вадиму Майко.

Суд удовлетворил ходатайство и повторно арестовал акции компании.

Также суд запретил отчуждать и распоряжаться акциями.

Как известно, НАБУ и САП подозревают "Трейд коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.

Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,30 млрд грн.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

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Экономическая правда