Официальный курс гривни установился на уровне 26,47

Официальный курс гривни к доллару повысился на 2 копейки, Национальный банк установил его на 21 ноября на уровне 26,47 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,19 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4669 гривни.

Напомним, 20 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,44-26,46 гривни за доллар.

Экономическая правда