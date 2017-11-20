ДТЭК Ахметова станет 100-процентным владельцем акций "Донецкоблэнерго"

"ДТЭК Пауэр Трейд" из энергохолдинга ДТЭК выставило публичное требование к миноритарным акционерам ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" об обязательном выкупе акций.

Об этом говорится в сообщении "ДТЭК Донецкоблэнерго" в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, цена выкупа определена на уровне 8,78 грн за одну акцию – самая высокая цена, по которой ДТЭК и Группа СКМ, в которую она входит, покупали акции этой энергокомпании за предыдущие 12 месяцев.

ДТЭК и ее материнская группа СКМ с афилированными компаниями суммарно владеют в "Донецкоблэнерго" 96,52705%, или 63 млн 241,796 тыс. акций.

Акции "ДТЭК Донецкоблэнерго" на "Украинской бирже" на вечер 20 ноября котировались по курсу: покупка – 4 грн за акцию, продажа – 8,88 грн, цена последней сделки, совершенной 1 ноября, – 8 грн.

Общее количество акций компании в обращении – 65,517 млн. С учетом заявленных выше параметров на выкуп акций мажоритарному акционеру необходимо будет направить около 20 млн грн.

Как известно, ранее Фонд государственного имущества продал блокирующие пакеты акций ПАО "Киевэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК "Донецкоблэнерго" на общую сумму 1,32 млрд гривен.

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