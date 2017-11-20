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Межбанк открылся снижением гривни

Понедельник, 20 ноября 2017, 11:10

20 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:45 установились на уровне 26,5-26,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,5-26,52 гривни;

Евро - 31,24-31,26 гривни;

Российский рубль - 0,4472-0,4478 гривни.

Напомним, 17 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 16:30 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.

Как известно, официальный курс гривни к доллару снизился на 2 копейки, Национальный банк установил его на 20 ноября на уровне 26,49 гривни.

Экономическая правда

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