Межбанк открылся снижением гривни
20 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:45 установились на уровне 26,5-26,52 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,5-26,52 гривни;
Евро - 31,24-31,26 гривни;
Российский рубль - 0,4472-0,4478 гривни.
Напомним, 17 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 16:30 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.
Как известно, официальный курс гривни к доллару снизился на 2 копейки, Национальный банк установил его на 20 ноября на уровне 26,49 гривни.
Экономическая правда
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