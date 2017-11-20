Официальный курс: гривня немного снизилась
Понедельник, 20 ноября 2017, 09:02
Официальный курс гривни к доллару снизился на 2 копейки, Национальный банк установил его на 20 ноября на уровне 26,49 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,25 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,4437 гривни.
Напомним, 17 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 16:30установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.
Экономическая правда
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