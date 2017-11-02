НКРСИ планирует на следующей неделе принять условия конкурса на 4G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации планирует на следующей неделе принять условия проведения тендера на получение лицензий на связь 4G в диапазоне 2600 МГц.

Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на на главу комиссии Александра Животовского.

"Председатель НКРСИ действительно сказал, что на следующей неделе, как он надеется, комиссией будут приняты условия тендера на частоты в диапазоне 2600 МГц", - сообщили в пресс-службе комиссии.

Также, в пресс-службе добавили, что условия тендера на лицензии 4G-связи в диапазоне 1800 МГц скорее всего будут обнародованы в декабре.

Напомним, НКРСИ определила частоты для 4G тендера в диапазоне 2600 МГц.